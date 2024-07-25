Иван Штырков прокомментировал возвращение Шары Буллета на турнире UFC в Абу-Даби

Популярный российский боец RCC Иван Штырков прокомментировал возвращение соотечественника и бойца UFC, выступающего в среднем дивизионе (до 84 кг), Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в октагон на турнире UFC on ABC 7, который планируется провести в Абу-Даби.

«Не знаю, в какой Шара находится форме. Думаю, что он сам и менеджеры его знают форму. У меня есть наглядный пример в жизни — это Пётр Ян, который за год провёл шесть боев и завоевал чемпионский титул. А есть те, кто дрался по разу. Всё зависит от мотивации и состояния организма. Если тебе дают бои, то их надо брать. Сегодня есть шанс, а завтра его быть не может!» — сказал Иван в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.