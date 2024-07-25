Глава RCC Николай Клименко: Шара сейчас ментально очень силён

Глава RCC Boxing Promotions Николай Клименко прокомментировал возвращение известного российского бойца, выступающего в среднем дивизионе (до 84 кг) UFC, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в октагон на турнире UFC on ABC 7, который планируется провести 3 августа в Абу-Даби.

«Хочется, чтобы наш человек из RCC и дальше шёл на победной ноте. Шара быстро взял бой, он сейчас ментально очень силён и готов показывать яркие поединки. Думаю, что Дана Уайт его взял, чтобы добавить шоу-тайма в этом карде. Поэтому здорово, что в мире единоборств появился человек, который совмещает в себе хорошие бои и отличное медиа!» — сказал Николай Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.