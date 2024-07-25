Глава RCC Клименко — о поединке Эдвардс — Мухаммад: уверен, что Белал готовит сюрпризы

Глава RCC Boxing Promotions Николай Клименко прокомментировал предстоящий титульный бой между действующим обладателем чемпионского пояса UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанином Леоном Эдвардсом и топовым американским бойцом Белалом Мухаммадом.

«Уверен, что Белал готовит сюрпризы. Леон очень хороший боец: я бы посмотрел на него против Шавката Рахмонова, это был бы потрясающий бой. Но UFC уже неоднократно доказывали, что чемпионы долго не сидят на тронах. Внимательно будем смотреть бой!» — сказал Николай Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом станет главным на турнире UFC 304, который состоится 27 июля в Манчестере, Великобритания.