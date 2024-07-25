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Леон Эдвардс и Белал Мухаммад встретились в лифте отеля накануне поединка

Леон Эдвардс и Белал Мухаммад встретились в лифте отеля накануне поединка
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Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс и топовый американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад встретились в лифте накануне поединка на турнире UFC 304, который состоится 27 июля в Манчестере, Великобритания.

Бойцы не проявляли негатива по отношению к друг другу. Однако после выхода из лифта между Белалом и представителем команды Эдвардса произошла небольшая перепалка.

Все права на видео принадлежат UFC.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне, однако поединок был признан несостоявшимся.

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