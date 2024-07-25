Леон Эдвардс рассказал о встрече с Белалом Мухаммадом в лифте отеля

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс прокомментировал встречу с топовым американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммедом в лифте отеля накануне поединка.

«Мне надо было на третий этаж, [двери лифта] открылись, и он стоял прямо передо мной. Как мне показалось, он подумал, что я не зайду в лифт, поэтому решил зайти и сразу сказал: «Нажми на третий». Всё. Это было странно, поскольку в лифте Белал вёл себя очень тихо. Но потом, когда лифт открылся и все вышли, он начал говорить: «О, трус, бла-бла-бла». Типа, братан, почему ты не сказал всего этого в лифте? Вообще без понятия», — приводит слова Леона портал MMAFighting.