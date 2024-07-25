Илон Маск: я подерусь с Цукербергом в любое время, в любом месте и по любым правилам

Основатель Tesla и SpaceX, владелец социальной сети X (прежнее название Twitter) миллиардер Илон Маск вновь заявил о желании подраться с известным американским миллиардером Марком Цукербергом.

«Я подерусь с Цукербергом в любое время, в любом месте и по любым правилам», — приводит слова Илона Маска новостной портал Daily Mail.

Напомним, ранее Маск и Цукерберг не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Впоследствии Марк заявил, что бой не организовали, так как Маск, по его мнению, относился к нему несерьёзно.

Ранее президент лиги UFC Дана Уайт заявил, что поединок между Илоном Маском и Марком Цукербергом является самым большим поединком в истории, который так и не состоялся.