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«Это было чертовски больно». Фрэнсис Нганну рассказал о смерти своего 15-месячного сына

«Это было чертовски больно». Фрэнсис Нганну рассказал о смерти своего 15-месячного сына
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну рассказал о смерти своего 15-месячного сына Коби.

«Всё происходило будто бы во сне. Мне казалось, что это розыгрыш. Я продолжал звонить в больницу, родственникам, и все подтвердили это. Это было больно, чертовски больно. Тебе приходится возвращаться в квартиру и видеть все его игрушки, вещи, но его самого больше нет и никогда не будет. По крайней мере, когда мне предстоит умереть, я вновь увижусь с Коби. Мне не страшна смерть. У меня есть желание к жизни, но в такие моменты ты думаешь о смерти. У меня нет ни малейшего понятия, как жить дальше и справиться с этим. Пожалуйста, помогите мне», — приводит слова Нганну портал MMAFighting.

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