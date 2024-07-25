Шлеменко отреагировал на интерес тренера Минеева к бою своего подопечного со Штормом

Боец RCC Александр Шлеменко отреагировал на заявление тренера популярного российского бойца Владимира Минеева Расула Магомедалиева, который ранее выразил заинтересованность в поединке между Штормом и своим подопечным.

«Если этот интерес будет исходить не только от тренера Владимира, но и от самого Владимира, тогда можем обсудить детали. У меня бой на RCC в декабре. Знаю, что RCC хочет видеть моим соперником Гегарда Мусаси. Если Мусаси не согласится — Минеев тоже достойный вариант», — приводит слова Шлеменко пресс-служба RCC.

Владимир Минеев договорился провести бой с Иваном Штырковым по правилам MMA. Предварительная дата боя — 19 октября 2024 года. Есть вероятность, что в поединке Штыркова и Минеева на кону будет стоять специальный пояс RCC x Fight Night в знак уважения к бойцам.