«Просто чушь собачья». Том Аспиналл подверг критике рейтинг бойцов P4P от UFC

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл раскритиковал рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

«Что это вообще за чушь «лучший боец вне зависимости от весовой категории»?! Просто чушь собачья. В этом нет смысла. Как ты можешь быть лучшим вне зависимости от весовой категории. Означает ли это, что всех бойцов уравнивают в габаритах? Как можно сравнивать стиль Деметриуса Джонсона и Брока Леснара? Это всё совершенно разные характеристики», — приводит слова Аспиналла портал BJ Penn.

Следующий поединок Том Аспиналл проведёт на турнире UFC 304, который состоится в Манчестере, Великобритания. Его соперником будет американец Кёртис Блэйдс.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.