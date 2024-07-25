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Джейк Пол назвал причину, по которой их бой с Макгрегором не состоится

Джейк Пол назвал причину, по которой их бой с Макгрегором не состоится
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Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, занимающийся боксом и увлекающийся смешанными единоборствами, высказался на тему потенциального поединка с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Он не будет драться со мной, я уже давно это говорил. Конор Макгрегор принадлежит Дане Уайту, и он, вероятно, не сможет расторгнуть свой контракт. Но в любом случае это то, за чем он будет прятаться, потому что он и не собирается драться», — сказал Джейк на канале BS w/ Jake Paul в YouTube.

Джейку Полу 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и имеет на своём счету 10 побед (семь – досрочных) и одно поражение.

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