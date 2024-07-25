Александр Усик ответил, с кем из британских боксёров у него был самый тяжёлый бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик во время выступления на канале Boxing King Media в YouTube поделился мнением о британском боксёре, поединок с которым для него был самым тяжёлым. По словам Александра, таковым является Тайсон Фьюри.

Кроме того, Усик заявил, что из всех боксёров из Великобритании самым сильным ударом обладает Дерек Чисора.

Напомним, Усик победил Чисору единогласным решением судей 31 октября 2020-го. Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Материалы по теме Усик отреагировал на слухи, что он принимал допинг перед боем с Фьюри

Усик встретился с Криштиану Роналду: