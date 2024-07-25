Аспиналл ответил, с кем проведёт бой Джон Джонс после поединка с Миочичем

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл поделился мнением о следующих соперниках американского чемпиона промоушена в том же дивизионе Джона Джонса. Как считает Аспиналл, после противостояния со Стипе Миочичем Джонс сразится с бразильцем Алексом Перейрой.

«Это будет Алекс Перейра. Джон Джонс – умный парень. Шансы, что состоится этот поединок, гораздо выше, чем вероятность моего боя с Джонсом. Гораздо выше… Прежде всего он получит больше денег, сражаясь с Алексом Перейрой, чем со мной. К тому же для него это будет более лёгкий бой», — сказал Аспиналл на канале Майкла Биспинга в YouTube.

На счету Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. На данный момент дата боя Джонса с Миочичем неизвестна.

Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг: