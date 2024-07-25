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Александр Усик ответил на вопрос про реванш с Тайсоном Фьюри

Александр Усик ответил на вопрос про реванш с Тайсоном Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем реванше с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри. Он должен состояться 21 декабря нынешнего года.

«Как смотрю на идею провести второй бой с Тайсном в конце года? Я просто счастлив. Два боя. Второй поединок будет отличным. Тайсон знает, на что я способен. Я знаю, на что способен Тайсон. Для нас наступает отличное время. Я очень счастлив», — сказал Усик на канале Sky Sports Boxing в YouTube.

Первый бой между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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