БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл встретился с Леоном Эдвардсом перед UFC 304

Том Аспиналл встретился с Леоном Эдвардсом перед UFC 304
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе представитель Великобритании Том Аспиналл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию со своим соотечественником Леоном Эдвардсом. Оба проведут поединки на турнире UFC 304, который состоится в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания).

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомним, Эдвардс на UFC 304 сразится с американцем Белалом Мухаммадом. Их противостояние будет главным событием спортивного мероприятия. Леон является обладателем титула UFC в полусреднем весе.

Аспиналл проведёт поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом. Их бой будет соглавным событием турнира. Том – временный чемпион лиги Даны Уайта в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Аспиналл ответил, с кем проведёт бой Джон Джонс после поединка с Миочичем

Аспиналл не побил рекорд по силе удара, установленный Нганну:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android