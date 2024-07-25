Том Аспиналл встретился с Леоном Эдвардсом перед UFC 304

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе представитель Великобритании Том Аспиналл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фотографию со своим соотечественником Леоном Эдвардсом. Оба проведут поединки на турнире UFC 304, который состоится в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания).

Фото: Из личного архива Тома Аспиналла

Напомним, Эдвардс на UFC 304 сразится с американцем Белалом Мухаммадом. Их противостояние будет главным событием спортивного мероприятия. Леон является обладателем титула UFC в полусреднем весе.

Аспиналл проведёт поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом. Их бой будет соглавным событием турнира. Том – временный чемпион лиги Даны Уайта в тяжёлом весе.

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