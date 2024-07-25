Эдвардс и Мухаммад провели эмоциональную дуэль взглядов перед боем на UFC 304

В ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания) состоится очередной номерной турнир UFC 304. В его главном поединке сразятся британец Леон Эдвардс и Белал Мухаммад, представляющий США.

В преддверии противостояния спортсмены приняли участие в битве взглядов, которая прошла довольно эмоционально: сперва Белал приставил кулак к лицу Леона, после чего уже Эдвардс сделал вид, что собирается боднуть соперника.

Видеозапись можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

В общей сложности Эдвардс за время карьеры в смешанных единоборствах одержал 22 победы и потерпел три поражения. В активе Мухаммада 23 победы в ММА при трёх поражениях.