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Эдвардс и Мухаммад провели эмоциональную дуэль взглядов перед боем на UFC 304

Эдвардс и Мухаммад провели эмоциональную дуэль взглядов перед боем на UFC 304
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В ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания) состоится очередной номерной турнир UFC 304. В его главном поединке сразятся британец Леон Эдвардс и Белал Мухаммад, представляющий США.

UFC 2024. UFC 304, Манчестер, Великобритания
Леон Эдвардс — Белал Мухаммад
28 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Леон Эдвардс
Не началось
Белал Мухаммад

В преддверии противостояния спортсмены приняли участие в битве взглядов, которая прошла довольно эмоционально: сперва Белал приставил кулак к лицу Леона, после чего уже Эдвардс сделал вид, что собирается боднуть соперника.

Видеозапись можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

В общей сложности Эдвардс за время карьеры в смешанных единоборствах одержал 22 победы и потерпел три поражения. В активе Мухаммада 23 победы в ММА при трёх поражениях.

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