Нганну раскрыл, какой была его первая мысль, когда Джошуа отправил его в нокдаун

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Франсис Нганну вспомнил поединок с британским боксёром Энтони Джошуа, в котором он побывал в нокдауне в первом раунде, а во втором проиграл нокаутом.

«В первом раунде, когда я побывал в нокдауне, я подумал: «Неужели я поскользнулся? Что именно сбило меня с ног?» Я почувствовал удар, но сбил меня с ног не сам удар. В тот момент я действительно растерялся. Я подумал: «Что, чёрт возьми, это было?» Меня сбили с ног ударом, который на самом деле был не таким уж и сильным», — сказал Нганну в подкасте Джо Рогана.

Бой с Джошуа был для Нганну вторым на профессиональном ринге. Ранее он встречался с британцем Тайсоном Фьюри и проиграл ему раздельным судейским решением.

Джон Джонс встретился с мамой Нганну: