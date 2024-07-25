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Нганну раскрыл, какой была его первая мысль, когда Джошуа отправил его в нокдаун

Нганну раскрыл, какой была его первая мысль, когда Джошуа отправил его в нокдаун
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Франсис Нганну вспомнил поединок с британским боксёром Энтони Джошуа, в котором он побывал в нокдауне в первом раунде, а во втором проиграл нокаутом.

«В первом раунде, когда я побывал в нокдауне, я подумал: «Неужели я поскользнулся? Что именно сбило меня с ног?» Я почувствовал удар, но сбил меня с ног не сам удар. В тот момент я действительно растерялся. Я подумал: «Что, чёрт возьми, это было?» Меня сбили с ног ударом, который на самом деле был не таким уж и сильным», — сказал Нганну в подкасте Джо Рогана.

Бой с Джошуа был для Нганну вторым на профессиональном ринге. Ранее он встречался с британцем Тайсоном Фьюри и проиграл ему раздельным судейским решением.

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