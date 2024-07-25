Исраэль Адесанья показал нынешнюю физическую форму

Второй номер рейтинга UFC в полусредней весовой категории Исраэль Адесанья разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Спортсмен показал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Напомним, в последнем поединке Адесанья встречался с представителем США Шоном Стриклендом. Их бой состоялся в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее (Австралия) на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей. В общей сложности на счету Исраэля в смешанных единоборствах 24 победы при трёх поражениях. В следующем поединке он сразится с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой пройдёт в ночь с 17 на 18 августа мск.

Логан Пол попался на треугольник Адесаньи и сдался: