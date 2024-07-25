Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс провели битву взглядов перед поединком на UFC 304

В ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 304, в соглавном событии которого сразятся британец Том Аспиналл и американец Кёртис Блэйдс. В преддверии спортивного шоу спортсмены приняли участие в церемонии стердаунов.

Видеозапись можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. У Блэйдса в ММА 18 побед при четырёх поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее битву взглядов провели участники главного боя UFC 304 – Леон Эдвардс и Белал Мухаммад.