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«Что-то было не так». Нганну высказался о поражении нокаутом в бою с Джошуа

«Что-то было не так». Нганну высказался о поражении нокаутом в бою с Джошуа
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Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Франсис Нганну поделился мнением о поединке с британским боксёром Энтони Джошуа, который проходил в этом году в ночь с 8 на 9 марта мск. Нганну проиграл нокаутом во втором раунде.

«После нокдауна рефери начал отсчёт. Я поднялся. Раунд закончился, и я пошёл в свой угол, откуда уже не вернулся. Я не помню, когда встал со стула, чтобы начать второй раунд. Я точно помню, как всё было до того момента, пока не добрался до стула. Помню, как сидел, и у меня начало затуманиваться зрение. Парень, который стоял передо мной, что-то говорил, а потом его голос стал отдаляться. Не знаю, была ли это усталость, но что-то было не так», — сказал Нганну в подкасте Джо Рогана.

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