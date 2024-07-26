Усик ответил Фьюри, заявившему, что бой с украинцем оказался слишком лёгким

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал слова Тайсона Фьюри. Ранее британец заявил, что бой с Усиком складывался для него намного проще, чем он ожидал.

«О мой бог! Никоим образом. Но ладно, без проблем. Следующий бой будет лёгким. Но для меня поединок будет тяжёлым, потому что Тайсон Фьюри — крупный парень и хороший боксёр с хорошим боксёрским IQ.

Но если Тайсон говорит, что для него всё будет легко, то ладно, без проблем. Но я вижу, я вижу по его глазам, что бой не будет лёгким. Поединок будет тяжёлым. Очень и очень тяжёлым. Тайсон, не бойся. Я тебя не оставлю», — сказал Усик на канале Sky Sports Boxing в YouTube.

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