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Александр Усик ответил, сломал ли Тайсон Фьюри ему челюсть в их бою

Александр Усик ответил, сломал ли Тайсон Фьюри ему челюсть в их бою
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу своего предыдущего поединка с британцем Тайсоном Фьюри. У Александра поинтересовались, сломал ли он челюсть, как утверждали некоторые.

«Это полная чушь (Усик начинает усиленно щёлкать зубами. – Прим. «Чемпионата»)! Люди несут просто околесицу. На пресс-конференции после боя я говорил, и никаких проблем не было. Так что тогда?» — сказал Усик на канале Boxing King Media в YouTube.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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