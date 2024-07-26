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Аспиналл описал Джонса и Волкова двумя словами, Павловича и Перейру — одним

Аспиналл описал Джонса и Волкова двумя словами, Павловича и Перейру — одним
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл поучаствовал в блиц-опросе ESPN US, в ходе которого кратко высказался о некоторых бойцах UFC. Аспиналлу называли имена бойцов, после чего Том говорил, с чем они у него ассоциируются.

Интервьюер. Джон Джонс.

Аспиналл. Очень хорош.

Интервьюер. Алекса Перейра.

Аспиналл. Опасный.

Интервьюер. Сергей Павлович.

Аспиналл. Опасный.

Интервьюер. Александр Волков.

Аспиналл. Очень высокий.

Интервьюер. Сириль Ган.

Аспиналл. Актёр.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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