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Названы соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса

Названы соперник, дата и место следующего боя Сауля Альвареса
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес проведёт поединок с пуэрториканским боксёром Эдгаром Берлангой, который ранее не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Как информирует пресс-служба Premier Boxing Champions, бой состоится 14 сентября. Сам Альварес на своей странице в социальных сетях также подтвердил дату боя.

Фото: Premier Boxing Champions

Противостояние пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.

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