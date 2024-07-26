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Дана Уайт существенно повысил денежные бонусы для бойцов на UFC 304

Дана Уайт существенно повысил денежные бонусы для бойцов на UFC 304
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Президент UFC Дана Уайт во время выступления на пресс-конференции пообещал повысить денежные бонусы, которые получат бойцы на предстоящем турнире промоушена UFC 304. У Уайта попросили увеличить сумму с $ 50 тыс. до $ 100 тыс., на что он дал согласие.

Напомним, турнир UFC 304 состоится в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания). Главным событием спортивного мероприятия станет поединок действующего чемпиона лиги в полусреднем весе британца Леона Эдвардса и представителя США Белала Мухаммада. В соглавном бою спортивного шоу сразятся Том Аспиналл (Великобритания), обладающий временным поясом тяжёлого дивизионе, и американец Кёртис Блэйдс.

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