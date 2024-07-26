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Александр Усик назвал свой счёт по раундам в бою с Фьюри

Александр Усик назвал свой счёт по раундам в бою с Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик во время выступления на канале Boxing King Media в YouTube ответил на вопрос по поводу своего предыдущего поединка — с британцем Тайсоном Фьюри. У Александра поинтересовались, каким, по его мнению, был счёт по раундам в их противостоянии с британцем.

По словам Усика, он забрал семь раундов.

Напомним, Усик и Фьюри проводили поединок в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным судейским решением. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британский боксёр выстоял и смог продолжить бой.

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