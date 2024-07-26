Том Аспиналл ответил, кого считает величайшим бойцом в тяжёлом весе

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл во время интервью для ESPN US ответил, с чем у него ассоциируется американский боец Стипе Миочич. Услышав имя Миочича, Аспиналл заявил следующее: «Величайший боец в тяжёлом весе».

В общей сложности Миочич за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 24 поединках, в которых одержал 20 побед (15 нокаутом) и потерпел четыре поражения. В последнем бою, который проходил в марте 2021 года, он уступил франко-камерунцу Фрэнсису Нганну.

Аспиналл в смешанных единоборствах провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем бою он одолел россиянина Сергея Павловича.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: