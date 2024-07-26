Уайт ответил, подерутся ли победители боёв Джонс — Миочич и Аспиналл — Блэйдс между собой

Президент UFC Дана Уайт в ходе пресс-конференции перед турниром UFC 304 высказался по поводу вероятности проведения поединка между победителями боёв Джон Джонс – Стипе Миочич и Том Аспиналл – Кёртис Блэйдс. Услышав этот вопрос, Дана категорично заявил: «Безусловно».

Напомним, поединок между Аспиналлом и Блэйдсом состоится в ночь с 27 на 28 июля мск в Манчестере (Великобритания) в рамках турина UFC 304. Их противостояние станет соглавным событием спортивного мероприятия. Том является обладателем временного чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе. Дата боя между Джонсом и Миочичем на данный момент не определена.

Ранее Дана пообещал повысить денежные бонусы, которые получат бойцы на предстоящем турнире промоушена UFC 304.

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