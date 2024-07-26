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Американец Кёртис Блэйдс назвал отличительные черты бойцов из России

Американец Кёртис Блэйдс назвал отличительные черты бойцов из России
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Американец Кёртис Блэйдс, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, поделился мнением о российских бойцах.

«Я не могу говорить о русских, потому что никогда не был в России. Я не знаю, пускают ли вообще американцев в Россию. Что касается спортсменов, то они очень выносливые. Если у тебя соперник из России, значит, бой будет нелёгким. Их не сломить психологически, как, возможно, получилось бы сделать, если бы речь шла о других соперниках. По крайней мере, у меня такой опыт», — приводит слова Блэйдса Telecomasia.net.

Напомним, на предстоящем турнире UFC 304 Блэйдс сразится с британцем Томом Аспиналлом. Спортивное шоу состоится в ночь с 27 на 28 июля мск.

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