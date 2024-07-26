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Артур Субханкулов проведёт защиту пояса чемпиона Европы по версии IBA 8 августа в Уфе

Артур Субханкулов проведёт защиту пояса чемпиона Европы по версии IBA 8 августа в Уфе
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Российский боксёр Артур Субханкулов проведёт защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг в поединке с представителем Венгрии Роландом Галосом, который ранее не терпел поражений в профессиональной карьере. Поединок состоится 8 августа в Уфе и пройдёт в формате восьми раундов.

Субханкулов завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBA в апреле этого года, когда одолел спортсмена из Румынии Джеймса Череджи. В середине июля Субханкулов в подмосковном Серпухове победил Кесея Абеида Касонго из Танзании. Отметим, что Галос – участник Олимпийских игр в Токио. Все свои профессиональные поединки Галос провёл на территории Венгрии.

Также 8 августа поединок проведут россиянин Данис Габдрафиков, двукратная чемпионка России Азалия Аминева и 19-летний российский боксёр Егор Козорезов. В шестираундовом рейтинговом бою в весе до 67 кг Габдрафиков встретится с бронзовым призёром чемпионата мира — 2023 Мишельтом Баттумиром из Монголии.

Аминева дебютирует на профессиональном ринге, в шестираундовом рейтинговом бою в весе до 66 кг она сразится с Рехемой Абдаллах из Танзании. Козорезов в шестираундовом поединке в весе до 63,5 кг встретится с Акшай Чахалом из Индии.

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