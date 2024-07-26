«Удивлена». Ирина Алексеева раскрыла бонусы, полученные от букмекеров за свои бои в UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), рассказала о бонусах, которые получала от букмекеров за свои поединки в промоушене Даны Уайта.

«Есть такая фишка в UFC: я увидела список людей, которые на меня поставили в Америке. Там было очень много людей, которые в меня поверили. Название букмекерской компании я не помню. Но, оказывается, с каждой ставки я имела пять процентов. И там на меня ставили по $ 15 тыс. и больше. И когда я получила бонус от букмекеров, была очень удивлена. Я подумала: если я получила неплохую сумму, то сколько получают звёзды? И эта сумма вне зависимости от результата твоего поединка», — сказала Алексеева в эфире телеканала UDAR.

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