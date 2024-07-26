Ирина Алексеева прояснила готовность к боям на голых кулаках и битве по пощёчинам

34-летняя российская самбистка и дзюдоистка, а ныне боец смешанных единоборств действующий боец UFC в женском легчайшем весе Ирина Алексеева поделилась мнением о возможности выступить в поединках на голых кулаках или в соревнованиях по пощёчинам.

«Я бы провела бы какую-нибудь схватку. Я бы на пощёчинах выступила. Зато я буду знать, как это – падать в нокаут от пощёчин. Самое лучшее – это голые кулаки — RCC HARD. Я бы попробовала. Когда я буду в «пощёчинах», тогда я заявлю о себе. Не слышала никогда о Пельмене, но говорят, что он звезда. Было бы круто заколлабиться!» — сказала Алексеева в эфире телеканала UDAR.

Ранее Алексеева рассказала о бонусах, которые получала от букмекеров за свои поединки в UFC.

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Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой: