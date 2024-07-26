Александр Усик обратился к экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением о возможности принять участие в поединках на голых кулаках. Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который является совладельцем промоушена кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), проявлял заинтересованность в приглашении Усика.

«Послушайте, мы работаем. Не знаю, буду ли драться на голых кулаках. Это возможно. Моя команда работает. Почему бы и нет? UFC? Почему бы и нет? Макгрегор, погнали. Эй, Гриша, я готов драться», – сказал Усик на канале Boxing King Media в YouTube.

В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях.

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