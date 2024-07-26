Ирина Алексеева: не готова драться против допинг-киборгов

34-летняя российская самбистка и дзюдоистка, а ныне боец смешанных единоборств действующий боец UFC в женском легчайшем весе Ирина Алексеева рассказала, что не собирается драться против бойцов, которые употребляют запрещённые вещества.

«В UFC изменились методы сбора анализов. Сейчас берут не только мочу, но и кровь из плеча специальным катетером. А через маленькую иголочку, чтобы не было больно. Нам прислали две недели назад уведомление об этом. Я рада, что ещё чище будет этот спорт. Я бы не хотела драться в России, где нет допинг-тестов. Ты не знаешь против кого ты выходишь: против человека или против киборга», — сказала Алексеева в эфире телеканала UDAR.

Ранее Алексеева прояснила готовность к боям на голых кулаках и битве по пощёчинам.