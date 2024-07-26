Эдвардс оказался тяжелее Мухаммада на официальной церемонии взвешивания перед UFC 304

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый американский боец UFC палестинского происхождения Белал Мухаммад успешно прошли церемонию официального взвешивания. Их поединок состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере, Великобритания.
Леон Эдвардс показал на весах 77,1 кг, а Белал Мухаммад — 76,6 кг.
Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.
Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.
Ранее бойцы уже встречались в октагоне, однако поединок был признан несостоявшимся.