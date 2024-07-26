Аспиналл оказался легче Блэйдса на официальной церемонии взвешивания в преддверии UFC 304

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл и топовый американский боец UFC Кёртис Блэйдс успешно прошли процедуру официального взвешивания. Их поединок состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Том Аспиналл показал на весах 113,8 кг, а Кёртис Блэйдс — 116,1 кг.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

У Блэйдса в ММА 18 побед при четырёх поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Кёртис в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.