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Геннадий Головкин, Александр Усик и Джервонта Дэвис посетят Олимпийские игры в Париже

Геннадий Головкин, Александр Усик и Джервонта Дэвис посетят Олимпийские игры в Париже
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Всемирно известные боксёры казахстанец Геннадий Головкин, украинец Александр Усик и американец Джервонта Дэвис посетят XХХIII летние Олимпийские игры, которые состоятся в Париже. Об этом сообщает известный инсайдер и журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

По его информации, атлеты на Олимпиаде будут поддерживать свои национальные команды.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия начнётся сегодня в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию торжественного мероприятия. В Олимпиаде примут участие 15 российских спортсменов.

Ранее Александр Усик обратился к экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.

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