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Александр Усик ответил, готов ли он рассмотреть переход в ММА

Александр Усик ответил, готов ли он рассмотреть переход в ММА
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что готов рассмотреть переход в смешанные единоборства.

«Мы необыкновенные люди. Почему бы и нет? Все ребята из ММА переходят в бокс. И мы, в свою очередь, можем перейти из бокса в ММА», — приводит слова Усика портал Mirror.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, Александр Усик встретился в ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным судейским решением. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британский боксёр выстоял и смог продолжить бой.

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