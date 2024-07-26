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Единственный боец, побеждавший Джона Джонса, хочет провести с ним реванш

Единственный боец, побеждавший Джона Джонса, хочет провести с ним реванш
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Бывший боец UFC американец Мэтт Хэмилл заявил о готовности провести реванш с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) соотечественником Джоном Джонсом.

«Давайте перейдём сразу к делу. Дана [Уайт], я в курсе, что ваша цель исправить рекорд Джона Джонса и выставить его непобеждённым. Видно, что вам хочется извлечь из этого выгоду. Именно поэтому вы старались его прикрывать последние несколько лет. Так что, как насчёт того, чтобы организовать нам реванш за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе? Если я побью его, то хочу забрать чемпионский пояс. Дайте мне знать, если Стипе откажется или больше не заинтересован в поединке с Джоном. Просто помните, что он проиграл мне», — приводит слова Хэмилла Bloody Elbow.

На этой неделе стало известно, что американская боксёрская ассоциация приняла решение об изменении правил ММА. Согласно новым правкам, из регламента удалён пункт о запрещённом ударе локтём 12-6 (под прямым углом лёжа на оппоненте). Именно в результате данного удара Джону Джонсу было присуждено поражение дисквалификацией в поединке с Мэттом Хэмиллом. После отмены данного удара появилась вероятность того, что Джонс сможет оспорить поражение и изменить результат того боя на «несостоявшийся».

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