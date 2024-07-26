«Он прикончит его». Адесанья выбрал победителя в поединке Леон Эдвардс — Белал Мухаммад

Известный нигерийский боец UFC Исраэль Адесанья дал прогноз на титульный бой между чемпионом UFC Леоном Эдвардсом и топовым бойцом UFC Белалом Мухаммадом.

«Белал способен давить, у него есть способность навязать сопернику свой темп, но, как мне кажется, в этот раз у него не получится это сделать. Однако позвольте кое-что сказать — Леон сейчас набрал крутой ход, и в нём есть желание убивать. Он прикончит его, закончит этот бой финишем.

Мне хотелось бы понять, как Белал мог бы победить в этом поединке. У меня нет никакого негатива к Белалу, я не его хейтер. Эдвардс хорошо чувствует дистанцию, так что сближаться с ним будет опасно. Если Белал подойдёт чересчур близко, то он не будет в полной безопасности. Возможно, Белал имеет преимущество в грэпплинге, но у Леона также есть навыки в этом аспекте. Мой прогноз — Леон победит нокаутом во втором или третьем раунде», — приводит слова Адесаньи портал MMAFighting.