Результаты взвешивания участников турнира UFC 304

28 июля по московскому времени в Манчестере, Великобритания состоится турнир UFC 304, в главном событии которого пройдёт бой между действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом и топовым американским бойцом палестинского происхождения Белалом Мухаммедом. Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Полусредний вес: Леон Эдвардс (77,11 кг) vs Белал Мухаммад (76,65 кг);

Тяжёлый вес: Том Аспиналл (113,85 кг) vs Кёртис Блэйдс (116,12 кг);

Лёгкий вес: Бобби Грин (70,08 кг) vs Пэдди Пимблетт (70,76 кг);

Средний вес: Кристиан Лерой Данкан (83,91 кг) vs Грегори Родригес (83,91 кг);

Полулёгкий вес: Арнольд Аллен (65,77 кг) vs Гига Чикадзе (66,22 кг).

Прелимы:

Полулёгкий вес: Натаниэль Вуд (65,77 кг) vs Даниель Пинеда (66,22 кг);

Женский минимальный вес: Молли Маккэнн (52,61 кг) vs Бруна Бразил (52,61 кг);

Легчайший вес: Джейк Хэдли (62,14 кг)* vs Каолан Логран (61,68 кг);

Полутяжёлый вес: Модестас Букаускас (92,53 кг) vs Марцин Прахнё (92,98 кг).

Ранние прелимы:

Полусредний вес: Обан Эллиотт (77,11 кг) vs Престон Парсонс (76,65 кг);

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (57,15 кг) vs Манел Капе (56,92 кг);

Полусредний вес: Сэм Паттерсон (77,11 кг) vs Кьефер Кросби (77,56 кг);

Тяжёлый вес: Майкл Паркин (119,74 кг) vs Лукаш Бржески (111,13 кг);

Женский минимальный вес: Шона Бэннон (52,16 кг) vs Элис Арделян (52,61 кг).

* Джейк Хэдли не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.