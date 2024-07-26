Ирина Алексеева рассказала, что Дана Уайт перевёл ей $ 3 тыс. на лечение

34-летняя российская самбистка и дзюдоистка, а ныне боец смешанных единоборств действующий боец UFC в женском легчайшем весе Ирина Алексеева рассказала, что президент UFC Дана Уайт перевёл $ 3 тыс. на медицинское восстановление после поражения Мелиссе Диксон на турнире UFC Fight Night 230.

«Я сидела в депрессии в Челябинске, в январе, мне надо лечиться, я понимаю, что почти год не буду выступать и моя жизнь закончена. Мне приходит письмо от Даны Уайта с его подписью: «Ты, красотка, проиграла, но мощный бой показала, у тебя голова крепкая». И дал $ 3 тыс. Но деньги в Америке, а я тут: не могу их получить!» — отметила Ирина Алексеева в интервью телеканалу UDAR.

Ранее Ирина Алексеева рассказала, что не собирается драться против бойцов, которые употребляют запрещённые вещества.