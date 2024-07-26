БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ирина Алексеева рассказала, что Дана Уайт перевёл ей $ 3 тыс. на лечение

Ирина Алексеева рассказала, что Дана Уайт перевёл ей $ 3 тыс. на лечение
Аудио-версия:
Комментарии

34-летняя российская самбистка и дзюдоистка, а ныне боец смешанных единоборств действующий боец UFC в женском легчайшем весе Ирина Алексеева рассказала, что президент UFC Дана Уайт перевёл $ 3 тыс. на медицинское восстановление после поражения Мелиссе Диксон на турнире UFC Fight Night 230.

«Я сидела в депрессии в Челябинске, в январе, мне надо лечиться, я понимаю, что почти год не буду выступать и моя жизнь закончена. Мне приходит письмо от Даны Уайта с его подписью: «Ты, красотка, проиграла, но мощный бой показала, у тебя голова крепкая». И дал $ 3 тыс. Но деньги в Америке, а я тут: не могу их получить!» — отметила Ирина Алексеева в интервью телеканалу UDAR.

Ранее Ирина Алексеева рассказала, что не собирается драться против бойцов, которые употребляют запрещённые вещества.

Материалы по теме
Ирина Алексеева: не готова драться против допинг-киборгов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android