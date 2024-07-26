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Мухаммад Мокаев и Манел Капе провели горячую битву взглядов

Мухаммад Мокаев и Манел Капе провели горячую битву взглядов
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Непобеждённый боец в наилегчайшем весе UFC англичанин Мухаммад Мокаев и представитель Анголы Манел Капе провели напряжённую битву взглядов перед поединком, который состоится 28 июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.

В главном поединке вечера пройдёт титульный бой между Леном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Мухаммад Мокаев дебютировал в лиге UFC весной 2022 года и на данный момент идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он одержал победу над американцем Алексом Пересом единогласным решением судей.

Капе, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.

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