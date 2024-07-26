Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс провели финальную битву взглядов

В ночь с 27 на 28 июля по московскому времени в Манчестере (Великобритания) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 304, в соглавном событии которого сразятся временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл и топовый американский боец Кёртис Блэйдс. В преддверии поединка атлеты провели финальную битву взглядов.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

У Блэйдса в ММА 18 побед при четырёх поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 299, Блэйдс победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.