БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс провели финальную битву взглядов

Том Аспиналл и Кёртис Блэйдс провели финальную битву взглядов
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 июля по московскому времени в Манчестере (Великобритания) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 304, в соглавном событии которого сразятся временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл и топовый американский боец Кёртис Блэйдс. В преддверии поединка атлеты провели финальную битву взглядов.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

У Блэйдса в ММА 18 побед при четырёх поражениях. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 299, Блэйдс победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.

Материалы по теме
Видео
Мухаммад Мокаев и Манел Капе провели горячую битву взглядов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android