БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леон Эдвардс и Белал Мухаммад провели напряжённую битву взглядов

Леон Эдвардс и Белал Мухаммад провели напряжённую битву взглядов
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый американский боец UFC палестинского происхождения Белал Мухаммад провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который состоится 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне, однако поединок был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Эдвардс оказался тяжелее Мухаммада на официальной церемонии взвешивания перед UFC 304
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android