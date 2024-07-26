Леон Эдвардс и Белал Мухаммад провели напряжённую битву взглядов

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый американский боец UFC палестинского происхождения Белал Мухаммад провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который состоится 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

Ранее бойцы уже встречались в октагоне, однако поединок был признан несостоявшимся.