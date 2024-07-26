Аспиналл — о том, что опускает костяшки в бензин: это была просто чертовски большая шутка

Временный чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл пошутил, когда заявил, что опускает костяшки в бензин для их укрепления.

«Это была шутка, просто чертовски большая шутка. Не надо опускать свои руки в бензин. Вам всем следует остановиться», — приводит слова Аспиналла портал MMA Mania.

Напомним, следующий поединок Аспиналл проведёт против топового американского бойца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC 304, который состоится 28 июля в Манчестере, Великобритания.

Аспиналл в смешанных единоборствах в общей сложности принял участие в 17 поединках, в которых добыл 14 побед и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.