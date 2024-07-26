Волкановски заявил, что был бы готов выйти на замену в бою Эдвардс — Мухаммад

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски заявил, что был бы готов выйти на замену в титульном бою между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

«Никогда не знаешь, где ты будешь выступать — в полусреднем или в тяжёлом весе. Верите или нет, я бы выступил в каждом дивизионе за хорошие деньги. Мы с Леоном крепкие друзья, но если бы мне предложили выступить в этом бою, то я бы согласился. Он отличный боец, так что для меня это был бы тяжёлый бой.

Не хочу оскорбить Белала, но, как мне кажется, у меня получилось бы победить его, исходя из того, какой у него стиль. Леон опасен во многих аспектах, а Белал хорош в выработке стратегии и создании плана на бой. Однако если ты стремишься меня побить, то тебе нужно что-то большее, чем просто план на бой. Ему пришлось бы нелегко в поединке со мной», — приводит слова Волкановски портал MMA Mania.