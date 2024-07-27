Стерлинг: обязательно смотрите турнир UFC 307. Я надеру Мовсару задницу

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался в адрес топового и непобеждённого российского бойца UFC, который выступает в полулёгком весе (до 66 кг), Мовсара Евлоева.

«Обязательно смотрите турнир UFC 307. Я надеру Мовсару задницу и заберу его нолик. Через 10 недель этот придурок пожалеет обо всём дерьме, что говорил в мой адрес», — приводит слова Стерлинга портал MMA Mania.

Ранее издание MMАJunkie сообщало, что бой между Стерлингом и Евлоевым состоится 5 октября в городе Солт-Лейк-Сити (США) на турнире UFC 307.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.