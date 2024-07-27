Усик ответил на вопрос, почему не добил Фьюри после нокдауна

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прокомментировал эпизод с нокдауном в девятом раунде поединка с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Когда я готовил удар слева, рефери оттолкнул меня: «Остановись!» Я говорю: «Хорошо», потом: «1, 2, 3...» Сейчас для меня это неважно, я выиграл, спасибо тебе, боже.

Теперь это просто разговоры: «Рефери плохой, рефери хороший». Нет, рефери – это профессиональный человек. Возможно, он помог Тайсону, потому что последний удар мог быть последним и очень плохим для него. Это решение рефери. Всё хорошо», — сказал Усик на канале Boxing King Media в YouTube.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

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