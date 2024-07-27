«Фьюри может отомстить Усику». Пимблетт — о реванше между боксёрами

Боец UFC Пэдди Пимблетт поделился мнением о реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжёлом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Я думаю, что всё может снова дойти до решения судей. Но считаю, что всё будет очень близко, как и в первом бою. Поединок Фьюри — Усик мог пойти в любую сторону, и если бы Фьюри использовал свою дистанцию ​​немного лучше, он точно мог бы победить.

Думаю, что Фьюри может отомстить и выиграть этот бой», — приводит слова Пимблетта DAZN.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, Александр Усик встретился в ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена с Украины раздельным судейским решением. Отметим, что в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британский боксёр выстоял и смог продолжить бой.

Бой Фьюри — Усик: история конфликта