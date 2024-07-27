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Бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC 306

Бой между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC 306
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Поединок между действующим чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли и топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в «Сфере», Лас-Вегасе.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в активе американского бойца 18 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся. В последнем поединке, который состоялся 10 марта в Майами на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли провёл титульный реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Американец победил единогласным решением судей и успешно защитил чемпионский пояс.

Мераб Двалишвили имеет в своём рекорде 17 побед и четыре поражения. На данный момент он идёт на серии из 10 побед. В последнем поединке, который состоялся 18 февраля в Анахайме на турнире UFC 298, Мераб Двалишвили победил единогласным решением судей известного американского бойца Генри Сехудо.

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